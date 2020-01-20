موسوي : وزير الطرق الايراني يزور اوكرانيا حاملا رسالة من روحاني

واعرب موسوی في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين عن تعازيه لعوائل ضحايا حادث سقوط الطائرة الاوكرانية.

واشار موسوي الى المتغيرات السياسية الاخيرة في مجال الدبلوماسية وقال : رغم الدعوة الرسمية الاولية الموجهة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف والتي جرت حضوريا، للمشاركة في منتدى دافوس الا انهم غيروا البرنامج المتفق عليه ولهذا السبب فان الزيارة لن تتم.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال : صادف يوم امس الاحد , يوم غزة التي هي رمز المقاومة , يجب ان نعرف ان قضية فلسطين هي قضية العالم الاسلامي الاولى.

واكد ان ايران لطالما كانت الداعم للمقاومة قائلا: وبهذه المناسبة نذكر الشهيد الفريق قاسم سليماني بكل فخر واعتزاز.

يتبع..