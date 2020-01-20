سبعة جوائز لافلام ايرانية من مهرجان داكا الدولي

واستضافت هذه الدورة التي أقيمت تحت عنوان "فيلم أفضل، متفرج أفضل، مجتمع أفضل" 26 فيلما قصيرا وطويلا روائيا ووثائقيا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي قسم "الأفلام الروحية" تم تكريم فيلم "حفلة التيس" للمخرج سعيد زمانيان، فيما حاز وثائقي "الحبيب" للمخرج ياسر طالبي على جائزة أفضل وثائقي.

وفي قسم "سينما آسيا" نال فيلم "قصر شيرين" للمخرج رضا ميركريمي على جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج، كما حازت كل من آرزو آريابور وفرشته أفشار وحسيبا إبراهيمي بشكل مشترك على جائزة أفضل ممثلة للتمثيل في فيلم "حواء، مريم، عائشة" للمخرجة صحرا كريمي وإنتاج كتايون شهابي وهو إنتاج إيراني أفغاني مشترك.

وفي قسم "أفلام الأطفال" حاز فيلم "التلكؤ" للمخرج محمدرضا حاجي غلامي على جائزة أفضل فيلم، فيما تم تكريم فيلم "باسيو" للمخرجة مريم بحرالعلومي وذلك في قسم "المخرجات".

وأقيمت الدورة الـ18 من مهرجان داكا السينمائي الدولي في الفترة 11 حتى 19 يونيو الجاري في العاصمة البنغلادشية داكا.

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