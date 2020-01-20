التغييرات احادية الجانب في البرامج المتفق عليها حالت دون توجه ظريف الى اجتماع دافوس

واوضح موسوي في تغريدة له اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية على اتم الاستعداد للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي في دافوس السويسرية، وذلك في نظرا للدعوة الرسمية التي وجّهت الليه.
واضاف : للأسف، ان التغييرات الاحادية من جانب المنتدى الاقتصادي في البرامج التي كان قد اتفق عليها الجانبان، (وربما من اجل تحقيق هذا الهدف)، حالت دون مشاركة ظريف، وبما ادى الى تفويت احدى فرص الحوار.
انتهى ** ح ع
طهران / 20 كانون الثاني / يناير / ارنا- اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، ان التغييرات الأحادية في البرامج المتفق عليها بين وزير الخارجية (محمد جواد ظريف) ومنتدي دافوس الاقتصادي، كانت السبب الرئيسي في عدم حضور ظريف اجتماع المنتدى لهذا العام.
واوضح موسوي في تغريدة له اليوم الاثنين، ان وزير الخارجية على اتم الاستعداد للمشاركة في اجتماع المنتدى الاقتصادي في دافوس السويسرية، وذلك في نظرا للدعوة الرسمية التي وجّهت الليه.
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