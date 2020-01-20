الاندية الايرانية : لن نخوض اي مباراة منزلية خارج اراضينا

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رؤساء اندية برسبوليس وسباهان واستقلال وشهر خودرو الايرانية اليوم الاثنين على خلفية الرسالة الجديدة التي تسلمتها من رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حول استضافة هذه الاندية للدروة الجديدة من مباريات دوري ابطال اسيا.

وخرج هذا الاجتماع برسالة ردا على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، مفادها ان سحب استضافة الاندية الايرانية للمباريات الاسيوية لا يستند على اي قاعدة قانونية، وعليه تعلن هذه الندية بانها لن تخوض اي مباراة منزلية خارج اراضيها.

واضافت الرسالة، انه ينبغي على الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الاعلان عن موافقته رسميا على استضافة الاندية الايرانية للمباريات مع خصومها داخل اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابعت الرسالة ان الاندية الايرانية، وفي حال موافقة الاتحاد الاسيوي على المطالب المشارة اعلاه، ستوافق على تغيير تاريخ اقامة المباريات في جدولها المحدد فقط.

ودعا مسؤولو الاندية الايرانية في رسالتهم، الى عقد اجتماع فوري مع رئيس والامين العام لاتحاد اسيا لكرة القدم.

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