وزير الصحة : ايران ستبلغ الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء قريبا

واضاف نمكي في تصريح له اليوم الاثنين، ان 97 بالمئة من الادوية المستخدمة داخل البلاد يتم انتاجها محليا وذلك رغم الظروف الاقتصادية العصيبة جدا في البلاد.

كما فنّد تصريحات الامريكيين الذين يدعون بانهم "لا يمنعون توريد الدواء الى ايران"؛ مبينا ان هؤلاء يستخدمون اكثر الاساليب المخادعة لفرض الحظر الدوائي وبالتالي اخضاع الشعب الايراني.

وشدد وزير الصحة بالقول : ان مسؤوليتنا قبال دماء الشهداء تكمن في الدفاع عن حقوق الشعب وتوفير الدواء والظروف العلاجية المناسبة له؛ مقدما التعازي باستشهاد الفريق قاسم سليماني، وضحايا الطائرة الاوكرانية.

انتهى ** ح ع