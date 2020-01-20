هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب محافظة هرمزكان

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 06:19:38 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.72 والطول الشرقي 56.45 .
واضاف: ان الهزة وقعت في عمق 12 كم من سطح الارض في مدينتي تخت وقلعه قاضي، على بعد 61 كم من مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان).
ولم يرد لحد الان اي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذه الهزة الأرضية.
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طهران/20 كانون الثاني/يناير/إرنا- ضربت مساء اليوم الاثنين، هزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر مدينتي تخت، وقلعه قاضي بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).
وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 06:19:38 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.72 والطول الشرقي 56.45 .
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