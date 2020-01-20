هزة أرضية بقوة 4.2 ريختر تضرب محافظة هرمزكان

وافاد مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 06:19:38 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.72 والطول الشرقي 56.45 .

واضاف: ان الهزة وقعت في عمق 12 كم من سطح الارض في مدينتي تخت وقلعه قاضي، على بعد 61 كم من مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان).

ولم يرد لحد الان اي تقرير حول حجم الخسائر والاضرار المحتملة جراء هذه الهزة الأرضية.

انتهى**أ م د

