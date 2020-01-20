الخارجية الصينية : بكين ترحب بكافة الجهود للحفاظ على الاتفاق النووي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمتحدث الخارجية الصينية اليوم الاثنين وردا على اقتراح روسيا حول "عقد اجتماع من قبل الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران من اجل مناقشة الآفاق المستقبلية لهذا الاتفاق".

واضاف شوانغ : ان الصين وروسيا بوصفهما بلدين شريكين وحليفين ستراتيجيين، وايضا في ضوء مواقفهما القوية لمساندة الاتفاق النووي، لطالما حافظا على تعاونهما الوثيق فيما يخص هذا الاتفاق الموقع مع ايران.

وعدّ المتحدث باسم الخارجية الايرانية الاتفاق النووي، بأنه انجاز سياسي هام ومتعدد الاطراف تمت المصادقة عليه في مجلس الامن التابع لمنظمة الامم المتحدة؛ مردفا ان هذا الاتفاق من شأنه ان يهيئ ارضية مناسبة لتطبيق آلية الحدّ من الانتشار النووي وارساء السلام والاستقرار الاقليميين، كما يضم جزءاً رئيسيا من النظام العالمي.

ودعا شوانغ جميع الاطراف جميعا الى العودة لتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي وبذل الجهود جبنا الى جنب في سبيل تنفيذ كامل بنود هذا الاتفاق، واعادة التوازن اليه.

انتهى ** ح ع