سحب استضافة الاندية الايرانية امتداد لنهج الحظر المفروض على المجتمع الايراني

واضاف ربيعي في تغريدة له على موقع تويتر اليوم : ان موضوع سحب استضافة الاندية الايرانية (لمباريات دوري ابطال اسيا) نوقش خلال اجتماع مجلس الوزراء ليلة امس؛ واصفا هذا القرار انه سياسي بامتياز وياتي في سياق الحظر المفروض على المجتمع.

وختم الناطق باسم الحكومة تغريدته بالقول، ان "جهازي الرياضة والدبلوماسية في ايران معنيان بمتابعة هذه القضية وحماية حقوق الشعب الايراني بشكل منطقي".

وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قد أعلن الجمعة (17 كانون الثاني / يناير) عن قراره في الغاء استضافة ايران لمباريات دوري ابطال اسيا ونقلها الى دولة ثالثة؛ مما اثار ردود فعل واسعة في الوسط الرياضي وتحديدا كرة القدم.

وأصدرت الأندية الإيرانية الأربعة التي تأهلت إلى دوري أبطال آسيا (اليوم)، بيانا عارضت فيه هذا القرار؛ مؤكدة انها لن تقيم أيًا من مبارياتها على ملاعب دولة أخرى غير إيران.

ويتذرع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بما يسمّيه "إنعدام الأمن في إيران" لسحب استضافة الاندية الايرانية مباريات دوري أبطال آسيا.

انتهى ** ح ع