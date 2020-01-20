لا خسائر جراء الهزة الأرضية في قضاء تخت بمحافظة هرمزكان

وأضاف، ان هذه الهزة الأرضية كانت بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان هذه الهزة وقعت في الساعة 06:19:38 مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.72 والطول الشرقي 56.45 .

واضاف: ان الهزة وقعت في عمق 12 كم من سطح الارض في قضاءي تخت وقلعه قاضي، على بعد 61 كم من مدينة بندر عباس (مركز محافظة هرمزكان).

انتهى**أ م د

