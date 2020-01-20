وزير الطرق الايراني يسلم رسالة من الرئيس روحاني لنظيره الاوكراني

واشار اسلامي الذي يزور كييف حاليا الى انه حمل رسالة مواساة من الرئيس روحاني لنظيره الاوكراني وحكومة وشعب بلاده بحادثة سقوط الطائرة الاوكرانية وقال، انه سلم الرسالة للرئيس الاوكراني خلال لقائه معه الذي استغرق ساعتين.

واضاف، انه جرى البحث كذلك خلال اللقاء حول مختلف الامور المتعلقة بالحادث الجوي والاجراءات المتخذة لغاية الان والتي ينبغي ان تتخذ مستقبلا.

وتابع قائلا، انه تم كذلك خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور مختلف المسؤولين الاوكرانيين، الاشارة الى تنفيذ التزامات ايران واشاد المسؤولون الاوكرانيون بحسن تعاون ايران بعد الحادث واكدوا على المتابعة المستمرة للاجراءات المتعلقة بالحادث من قبل البلدين ونشر نتائجها النهائية بصورة شفافة.

واوضح وزير الطرق الايراني انه تم خلال اللقاء ايضا التاكيد على تطوير العلاقات بين البلدين وتم التوصل الى توافقات في هذا الصدد واضاف، انه خلال لقائين منفصلين مع وزيري الخارجية والبنية التحتية الاوكرانيين، اعربا عن الارتياح للوتيرة الراهنة واكدا على مواصلة التحقيقات المشتركة حول حادث الطائرة.

واعرب اسلامي عن امله بان يتم عبر الاجراءات والتحقيقات المتعلقة بالحادث وبعد فك شفرة الصندوقين الاسودين للطائرة، الوصول الى النتيجة النهائية بتعاون ومواكبة ومشاركة اوكرانيا.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" قرب طهران صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

انتهى ** 2342