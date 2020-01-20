موسوي يقدم ايضاحا حول تصريحات ظريف بشان ميزانية البلاد العسكرية

وقال موسوي في تصريح له اليوم الاثنين: ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف وفي عدد من خطاباته الاخيرة بما فيها خلال حضوره يوم الاثنين في الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي، اكد ان القدرات العسكرية الايرانية العالية ورغم الانفاق الضئيل جدا، والذي ذكر انه يقدر بحوالي 16 مليار دولار حسب مصادر ومجلات عسكرية اجنبية مرموقة، يعتبر قليلا جدا مقارنة مع الانفاق العسكري بحجم 70 مليار دولار لبعض دول المنطقة ومئات المليارات من الدولارات للقوى الكبرى.

واضاف المتحدث: ان ظريف وإثر خطابه في مجلس الشورى، اطلع من الاركان العامة للقوات المسلحة بان الميزانية الدفاعية العامة للبلاد هي اقل من 6 مليارات دولار، وان التطور الموجود تحقق بهذه الميزانية الضئيلة للغاية مقارنة مع سائر الدول.

وكان ظريف قد حضر يوم الاثنين، في اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، وأجاب على اسئلة النواب.

انتهى ** 2342