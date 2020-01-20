الرئيس الاوكراني: ايران التزمت بتعهداتها حول حادث الطائرة

ووفقا لتقرير صادر عن الرئاسة الاوكرانية الاثنين، فان الرئيس الاوكراني اعلن خلال اللقاء في كييف الاثنين مع وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي الذي حمل رسالة من الرئيس روحاني لنظيره الاوكراني: ان ايران قامت بما وعدت به بشان التحقيق بشفافية حول اسباب وقوع هذه الحادثة.

واشار الى محادثاته الهاتفية مع نظيره الايراني بعد الحادث وقال ان تم في هذا الاطار انجاز جميع ما تم الحديث حوله مع الرئيس الايراني.

واشار الى توفير ايران الظروف لحضور 45 خبيرا اوكرانيا في طهران وتحديد هوية الضحايا الأوكرانيين في هذا الحادث سريعا وعودة جثامينهم الى بلادهم، مؤكدا ضرورة إجراء تحقيقات أكثر فاعلية حول الحادث.

وافاد تقرير مكتب الرئاسة الاوكرانية انه من المقرر ان يتوجه وفد ايراني الى كييف للتعرف على امكانيات اوكرانيا التقنية لفك شفرة الصندوق الاسود للطائرة. ووفقا للتقرير فقد اتفق الجانبان على نقل جميع حطام الطائرة إلى أوكرانيا.

يذكر ان طائرة ركاب اوكرانية من طراز "بوينيغ 737" تحطمت بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" صباح الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير، اثر اصابتها بصاروخ من الدفاع الجوي عن طريق الخطا حيث سقطت في ضواحي بلدة صباشهر جنوب غرب العاصمة طهران.

وادى الحادث الى مصرع جميع الركاب البالغ عددهم 167 وافراد الطاقم الـ 9 .

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