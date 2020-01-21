وزير الاقتصاد الايراني: نمو عوائد صادرات البلاد من السلع غير النفطية

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي الياس حضرتي في تصريح له حول حضور وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند اجتماع اللجنة الاثنين، ان وزير الاقتصاد ومساعده قدما خلال الاجتماع تقريرا حول احدث اوضاع المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد والتي تبين تحقيق النمو في الاقتصاد والبورصة والاستثمارات الاجنبية خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري.

واضاف، ان نمو عوائد صادرات السلع غير النفطية خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري كان الجزء الاهم من تقرير وزير الاقتصاد واضاف، لقد حقق اقتصاد البلاد نموا ايجابيا جيدا نسبيا رغم توقعات بعض الاقتصاديين بان اقتصاد البلاد سيشهد نموا سلبيا.

وصرح حضرتي بانه وفق تقرير وزير الاقتصاد فقد ازداد حجم الاستثمارات الاجنبية في البلاد مقارنة مع العام الماضي رغم وجود الحظر وقال، انه وفقا لتصريح وزير الاقتصاد فقد اخذت البورصة تلعب يوما بعد يوم دورا اقوى واكثر تاثيرا في توفير التمويل لقطاع الاقتصاد والانتاج وتحقق استقرار نسبي في سعر العملة الاجنبية وان البنوك تبذل جهودا جيدة لتوفير الرساميل في التداول للوحدات الانتاجية.

انتهى ** 2342