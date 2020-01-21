٢١‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83641953
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اليد الايرانية تحقق فوزا ثمينا على الكويتية في بطولة آسيا

اليد الايرانية تحقق فوزا ثمينا على الكويتية في بطولة آسيا

طهران / 21 كانون الثاني/ يناير /ارنا- حقق المنتخب الوطني الايراني بكرة اليد فوزا ثمينا على نظيره الكويتي في المرحلة الثانية من النسخة 19 ببطولة اسيا للعام 2020 والتاهيلية لبطولة كاس العالم 2021 في مصر.

وتمكنت ايران من الفوز في هذه المباراة على الكويت الدولة المضيفة للبطولة بنتيجة 28 -24 في اطار مباريات المجموعة الثانية في المرحلة الثانية من البطولة.

وستلتقي ايران مع قطر الثلاثاء ومن ثم مع كوريا الجنوبية الخميس.

وتضم المجموعة الاولى البحرين والامارات والسعودية واليابان.

وتتاهل المنتخبات الاربعة المتاهلة الى الدور نصف النهائي في البطولة الى نهائيات بطولة كاس العالم القادمة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 13 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، حيث حلت ايران في المجموعة الاولى مع نيوزيلندا والبحرين وفازت على  نيوزيلندا 53-21 وخسرت امام البحرين 22-20 .

انتهى ** 2342  

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