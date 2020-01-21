اليد الايرانية تحقق فوزا ثمينا على الكويتية في بطولة آسيا

وتمكنت ايران من الفوز في هذه المباراة على الكويت الدولة المضيفة للبطولة بنتيجة 28 -24 في اطار مباريات المجموعة الثانية في المرحلة الثانية من البطولة.

وستلتقي ايران مع قطر الثلاثاء ومن ثم مع كوريا الجنوبية الخميس.

وتضم المجموعة الاولى البحرين والامارات والسعودية واليابان.

وتتاهل المنتخبات الاربعة المتاهلة الى الدور نصف النهائي في البطولة الى نهائيات بطولة كاس العالم القادمة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 13 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، حيث حلت ايران في المجموعة الاولى مع نيوزيلندا والبحرين وفازت على نيوزيلندا 53-21 وخسرت امام البحرين 22-20 .

انتهى ** 2342