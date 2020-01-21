الحل الوحيد في لبنان هو الاستماع لنداء الشارع

واضاف ابي صعب في تصريح لمراسل وكالة ارنا : " کان هناك سنوات من المخاض والتحضير لهذا النوع من التحرك، فتداخل الداخل اللبناني مع الصراع الإقليمي..الصراع بوجه أميركا واستكبارها وفرض قراراتها ومصالحها على شعوب المنطقة، وإسرائيل، العدو الذي هو على أبواب لبنان".

وتابع " ان الحل الوحيد في لبنان هو أن تستمع الطبقة السياسية الحاكمة لنداء الشارع وتحاول أن تستوعبه وتفسح المجال للشرعية الجديدة التي خرجت من الشارع لتعبر عن آلام الشعب".

واکد ان "خلاص لبنان هو بمحاربة الفساد اولا و بحلول اقتصادية لانقاذه من الأزمة ثانيا و الحل الثالث هو حل سياسي".

واوضح" سوف تتغیر الاوضاع بمرور الزمن ولكن يجب أن يحصل تدريجيا، و يجب أن یکون من داخل النظام وبممارسة الحرية الداخلية والعدالة الإجتماعية ورفض الفساد".

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