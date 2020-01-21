٢١‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83642330
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السيد حسن الخميني يدعو بالشفاء العاجل للمرجع السيستاني

السيد حسن الخميني يدعو بالشفاء العاجل للمرجع السيستاني

طهران / 21 كانون الثاني / يناير / ارنا – بعث حفيد الامام الخميني الراحل (رض) السيد حسن الخميني برقية إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وفي هذه البرقية اعرب السيد حسن الخميني عن القلق ازاء العارض الصحي الذي تعرض له آية الله السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.

وجاء في البرقية "ان نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا. نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".

وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات يوم  الخميس الماضي بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.

انتهى**م م**

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