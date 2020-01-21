المصارع الایراني "حسن يزداني" الافضل عالميا

وجاء على موقع الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة اسماء الافضل عالميا في المصارعة الحرة حيت احتل المصارع الايراني "حسن يزداني" المركز الاول عالميا وبعده "ديباك بونيا" من الهند ثانيا والامريكي " باتريك داوني" ثالثا .
انتهى**م م**
طهران / 21 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة قائمة باسماء الافضل عالميا وذلك بعد الانتهاء من بطولة إيطاليا الدولية للمصارعة، حيت احتل المصارع الايراني "حسن يزداني" المركز الاول عالميا في وزن 86 كغم.
وجاء على موقع الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة اسماء الافضل عالميا في المصارعة الحرة حيت احتل المصارع الايراني "حسن يزداني" المركز الاول عالميا وبعده "ديباك بونيا" من الهند ثانيا والامريكي " باتريك داوني" ثالثا .
انتهى**م م**
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