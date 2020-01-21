المصارع الایراني "حسن يزداني" الافضل عالميا

طهران / 20 كانون الثاني / يناير/ ارنا –في اشارة الى قرار الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم الانسحاب من البطولة بعد قرار الاتحاد الاسيوي حرمان الاندية الايرانية من حق استضافة مباريات دوري ابطال اسيا، اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي" علي لاريجاني دعم البرلمان للمواقف الصائبة للاندية الايرانية والاتحاد الكروي الايراني لنيل حقوقهم.