٢١‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٢٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83642738
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روحاني يستقبل سفراء ايران الجدد لدى 13 دولة

روحاني يستقبل سفراء ايران الجدد لدى 13 دولة

طهران/21 كانون الثاني/يناير/ارنا- اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني خلال استقباله سفراء ايران الجدد لدى 13 دولة اليوم الثلاثاء على ضرورة تنمية التعاون الاقتصادي ومساعدة سفراء ايران لدى الدول الاجنبية في تعزيز نشاطات القطاع الخاص والتجارة معها.

واستقبل الرئيس روحاني سفراء الجمهورية الاسلامية الايرانية الجدد لدى بلجيكا والسويد والنرويج وبيلا روسيا وارمينيا وصربيا وجنوب افريقيا ونيجيريا وقرغيزيا وسريلانكا وموريتانيا وكرواتيا قبل مغادرتهم البلاد.

وتمنى الرئيس روحاني النجاح للسفراء الجدد ودعاهم الى التعريف بالقدرات الايرانية للمستثمرين الاجانب والقطاعين الخاص والعام في مهمتهم كذلك بذل المساعي لتقوية العلاقات الشاملة مع البلدان الاخرى.

كما اكد رئيس الجمهورية على ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي ومساعدة السفراء الايرانيين في تعزيز نشاطات القطاع الخاص والتجارة مع الدول الاخرى كذلك تنمية التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي.

وقدمت سفيرة ايران لدى الدنمارك "افسانه نادري بور" وسفير ايران لدى بلجيكا "غلام حسين دهقاني "وسفير ايران لدى السويد "احمد معصومي فر" وسفير ايران لدى النرويج "علي رضا يوسفي" وسفير ايران لدى بيلاروسيا "سعيد ياري" وسفير ايران لدى ارمينيا "عباس بدخشان ظهوري" وسفير ايران لدى صربيا "رشيد حسن بور بائي" وسفير ايران لدى جنوب افريقيا "مهدي أقاجعفري" وسفير ايران لدى نيجيريا "محمد علي بك" وسفير ايران لدى قرغيزيا "سعيد خرازي" وسفير ايران لدى سريلانكا "هاشم اشجع زاده" وسفير ايران لدى موريتانيا "امير علي امام جمعه شهيدي"وسفير ايران لدى كرواتيا "برويز اسماعيلي" تقريرا عن اوضاع العلاقات الايرانية مع هذه البلدان واكدوا على بذل مساعي جادة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الشامل مع البلدان الاخرى.

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