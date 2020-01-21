روحاني: النصر حلیف الشعوب المقاومة امام الضغوط الامريكية

واعتبر روحاني في استقباله وزير خارجية فنزويلا "خورخي أرياسا " الحظر الامريكي غير القانوني ضد الشعب الايراني والضغوط والمؤامرات ضد الشعب والحكومة الفنزولية اجراءات يمكن تصنيفها على انها جرائم ضد البشرية.

واكد روحاني بان الشعوب المستقلة والمقاومة ستصمد امام الضغوط والمؤامرات الامريكية وستحقق الانتصار في نهاية المطاف وتجعل امريكا تندم على ممارساتها.

واضاف الرئيس الايراني: ان الادارة الامريكية الحالية تقوم باجراءات عدائية ضد الحكومات والشعوب المستقلة وهي كذلك تقوم باعمال تضر بالشعب الامريكي وباتت منفذة لسياسات الكيان الصهيوني في العالم .

كما اشار روحاني الى العلاقات الودية بين البلدين وقال ان الجمهورية الاسلامية على اتم الاستعداد لتنمية العلاقات والتعاون في جميع المجالات مع البلد الصديق فنزويلا.

واضاف روحاني ان ايران وفنزويلا بامكانهما تنمية علاقات التعاون الثنائية في جميع المجالات وخاصة المناجم والطاقة وتشييد محطات الكهرباء والمجالات العلمية والتقنية وبهذا الصدد نستعد لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي في القريب العاجل .

وبين الرئيس روحاني ان شعبي ايران وفنزويلا تربطهما علاقات ودية ويرغبان بتنميتها قائلا ان الجمهورية الاسلامية ستكون الى جانب الشعب والحكومة الفنزويلية في مواجهة الضغوط الامريكية .

كما اعرب روحاني عن تقديره لمواساة وتعازي الحكومة والشعب الفنزويلي مع الشعب الايراني لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وقال : ان الجريمة الامريكية في استشهاد الفريق سليماني اغضب الشعب الايراني والشعوب والحكومات الحرة والمستقلة في العالم .

من جانبه اعرب وزير الخارجية الفنزويلي " خورخي أرياسا" عن تعازية وتعاطفة مع الحكومة والشعب الايراني باستشهاد الفريق قاسم سليماني وقال : نحن على اطمئنان ان الشعوب والحكومات المستقلة ستواجه الضغوط ومؤامرات الاعداء وستدافع عن حقوقها ومصالحا .

واشار الى العلاقات الشاملة بين الجمهورية الاسلامية وبلاده مضيفا: ان انعقاد اجتماعات لجنة التعاون المشتركة بين البلدين سيوسع التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والمجالات الاخرى .

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