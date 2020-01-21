وزيرا خارجية ايران وعمان يجريان مباحثات في طهران

و وصل وزير الخارجية العماني الى طهران اليوم، في ثاني زيارة له خلال اسبوعين؛ حيث حضر في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، اعمال منتدى طهران الدولي للحوار.

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