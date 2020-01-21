وزيرا خارجية ايران وعمان يجريان مباحثات في طهران

و وصل وزير الخارجية العماني الى طهران اليوم، في ثاني زيارة له خلال اسبوعين؛ حيث حضر في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، اعمال منتدى طهران الدولي للحوار.
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طهران / 21 كانون الثاني / يناير / ارنا – التقى وزير خارجية سلطنة عمان "يوسف بن علوي" اليوم الثلاثاء بنظيره الايراني "محمد جواد ظريف"، وبحث معه في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقليمية والدولية الراهنة.
و وصل وزير الخارجية العماني الى طهران اليوم، في ثاني زيارة له خلال اسبوعين؛ حيث حضر في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري، اعمال منتدى طهران الدولي للحوار.
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