مسؤول : ايران الثانية عالميا في رياضة السنوكر

واضاف اسكندري في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان اتحاد رياضات البولينغ والبيلياردو تمكن لمرتين حتى الان من احراز المركز الاول بين دول اسيا.

كما اشار الى بطولة العالم لرياضة السنوكر، نساء، المرتقبة في قطر خلال الشهر القادم؛ مبينا ان اللاعبات الايرانيات يمتلكن فرصة جيدة من اجل المشاركة في هذه المنافسات.

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