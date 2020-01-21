إيران وروسيا تعززان تعاونهما في إدارة الكوارث وتقديم الخدمات الاغاثية

وافاد مراسل (إرنا) من موسكو، ان الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة الإيرانية، المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يخص النهوض بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والصليب الأحمر الروسي.

وتضمن اللقاء مناقشة الفرص المتاحة لتبادل المعلومات والخبرات في مجال ادارة الأزمات وتقديم الخدمات الاغاثية عند نزول الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، والتخطيط المشترك في مجال تدريب متطوعي الاغاثة، وكذلك التوعية والتعليم العام، والمساعدة على الحد من أخطار الأمراض المعدية وغير المعدية، واقامة مناورات ثنائية واقليمية مشتركة للانقاذ والاغاثة، واعداد مسودة الخطة الشاملة للتعاون الثنائي، وكذلك التبعات اللا انسانية للحظر الأميركي الجائر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاع الأدوية والعلاج.

من جانبها، اعربت رايسا لوكوتسوفا في مستهل اللقاء عن تعازيها ومواساتها باستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني؛ واصفة حادث اغتياله بالـ"مأساة" وأكدت ان الشعب الروسي قد تأثر بشدة بالحادث.

كما أعربت عن تعازيها لإيران شعبا وحكومة بضحايا سقوط طائرة الركاب الأوكرانية.

الى ذلك، ثمن كاظم جلالي تعاطف رئيسة جمعية الصليب الأحمر الروسي مع الجمهورية الاسلامية؛ منوها بالعلاقات الوثيقة القائمة بين الشعبين الإيراني والروسي لا سيما في الأيام والظروف الصعبة.

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