ايران تشارك تحت شعار "قائد القلوب" في العاب طوكيو الاولمبية للمعاقين 2020

وفي بيان لها اليوم، اذ نددت اللجنة الاولمبية الوطنية للمعاقين بجريمة الاغتيال الغادرة التي نفذتها الولايات المتحدة الامريكية ضد الفريق الشهيد سليماني، اعلنت انها اختارت شعار "قائد القلوب" للوفد الايراني المشارك في الالعاب الاولمبية للمعاقين بطوكيو 2020 وذلك تخليدا لذكرى هذا القائد العظيم.

كما اعربت اللجنة الوطنية الاولمبية للمعاقين عن املها بان يمضي الوسط الرياضي للمعاقين في البلاد على خطى ونهج الشهيد سليماني.

انتهى ** ح ع