طابعات إيرانية ثلاثية الأبعاد تنافس نظيراتها الأوروبية

وأوضح المدير العام لهذه الشركة القائمة على المعرفة "برويز ترابي": ان الشركة تتخصص في تصنيع طابعات DLP ثلاثية الأبعاد (digital light processing) أي الطابعات التي تعمل باستخدام تقنية معالجة الضوء الرقمي. وتستخدم هذه الطابعات في صناعات الذهب والمجوهرات، والسيارات، وصناعة الأسنان، وأرضيات الأحذية.

وتابع، ان السرعة الفائقة، والجودة العالية إلى جانب التكلفة المنخفضة، والاستخدام المريح يجعل من هذه الطابعات، جهازا مناسبا جدا للمصممين في الورشات الصغيرة لصياغة الذهب، وكذلك مختبرات صناعة الأسنان.

ولفت الى ان منتجات هذه الشركة تضاهي نظيراتها الألمانية جودة، بينما تبلغ أسعارها حوالي ربع الماكينات الأوروبية المماثلة.

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