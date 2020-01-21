الشعوب تعرف بثقافاتها لا بجيوشها المتطورة

وفي تغريدة له اليوم الثلاثاء هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانيين بذكرى مولد حكيم بلدة طوس التاريخية (التابعة لمحافظة خراسان الرضوية- شمال شرق) الشاعر الكبير أبو قاسم الفردوسي (329 هـ.ق- 416 هـ.ق)؛ واصفا منظومة الشاهنامة للفردوسي بأنها كتاب انساب أمجاد إيران وأضاف، براعة الإيرانيين تكمن في تجاوز العقبات الصعبة (كما جاء في الشاهنامة/هفت خوان)؛ لقد مال أجدادنا الى الحق في ساحة صراع الباطل مع الحق.
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طهران/21 كانون الثاني/يناير/إرنا- صرح المتحدث باسم الخارجية "عباس موسوي"، ان الأسلحة المتطورة والجميلة لا تؤثر قط في صناعة التراث الثقافي والانساني، بل يجب معرفة الشعوب من خلال ثقافاتها لا بجيوشها المتطورة.
وفي تغريدة له اليوم الثلاثاء هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانيين بذكرى مولد حكيم بلدة طوس التاريخية (التابعة لمحافظة خراسان الرضوية- شمال شرق) الشاعر الكبير أبو قاسم الفردوسي (329 هـ.ق- 416 هـ.ق)؛ واصفا منظومة الشاهنامة للفردوسي بأنها كتاب انساب أمجاد إيران وأضاف، براعة الإيرانيين تكمن في تجاوز العقبات الصعبة (كما جاء في الشاهنامة/هفت خوان)؛ لقد مال أجدادنا الى الحق في ساحة صراع الباطل مع الحق.
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