الشعوب تعرف بثقافاتها لا بجيوشها المتطورة

طهران/ 21 كانون الثاني/يناير/ارنا-جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التأكيد على رفض سورية أي استنتاجات مستقبلية لفريق بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الحادثة المزعومة لاستخدام مواد كيميائية في مدينة دوما في السابع من نيسان 2018 مشيراً إلى أن بعض الدول تحاول تكرار ما حدث في العراق وإيجاد ذرائع بهدف شن عدوان على سورية.