الاتصالات الايرانية: القمر الصناعي "ظفر" سيدرج في برنامج الاطلاق

وفي تصريحه للصحفيين مساء الثلاثاء خلال مراسم بدء اعمال المعرض الوطني التاسع لـ "المدينة الذكية" في مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق ايران)، قال هاشمي، ان قمر الابحاث الصناعي "ظفر" الذي تم تصنيعه من قبل الخبراء والنخب في جامعة "العلم والصناعة" بطهران وسلم اخيرا الى منظمة الفضاء الايرانية سيدرج في برنامج الاطلاق.

واضاف، ان موعد اطلاق قمر الابحاث الصناعي هذا سيعلن عنه لاحقا.

يذكر ان القمر الصناعي "ظفر 1 و 2" قد تم تصنيعه من قبل جامعة "العلم والصناعة" في طهران بطلب من منظمة الفضاء الايرانية ، وهو يحظى بامكانية التصوير الملون بجودة اعلى من القمر الصناعي السابق "نويد" المصنع من قبل الجامعة ذاتها.

ويحظى القمر الصناعي "ظفر 1" بدقة وضوح اقل من 25 مترا والقمر الصناعي "ظفر 2" بدقة وضوح اقل من 16 مترا.

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