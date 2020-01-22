طهران تنتقد قرار سيئول ارسال قوة عسكرية للمنطقة وتحريفها اسم الخليج الفارسي

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء، أشار موسوي الى تحريف وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اسم الخليج الفارسي، وكتب: إن كانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لا تعرف حتى الاسم التاريخي للخليج الفارسي، فبأي معرفة ومبرر تريد ارسال قوة عسكرية الى هذه المنطقة؟! .

واضاف: ان الاحترام المتبادل وتقبل الحقائق يمثل الاساس في العلاقات بين الشعوب المتحضرة.

وكان موسوي قد صرح يوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان حكومة كوريا الجنوبية ابلغت ايران بأنها تريد ان ترسل جزءا من اسطولها في منطقة عدن الى المنطقة وخارج التحالف الاميركي، ولقد اعلنا بان هذا الاجراء مرفوض من قبلنا ويتماشى مع المغامرة الاميركية، ولا يليق بعلاقاتنا العريقة والودية مع كوريا الجنوبية.

واضاف: ان لنا الكثير من الاواصر مع كوريا الجنوبية الا ان اجراءها هذا غير بناء. لقد بدانا اجراءات على المستوى الدبلوماسي ولو اصبحت نهائية وعملانية سنتخذ القرارات اللازمة.

انتهى ** 2342