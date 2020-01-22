يد ايران تتعثر امام قطر في بطولة آسيا

وجاءت هذه المباراة في اطار مباريات الجولة الثانية للدور الثاني للمجموعة الثانية ببطولة آسيا وكانت سجالا بين الفريقين حتى ان ايران تقدمت في بعض الاحيان الا ان قطر تمكنت من توسيع الفارق مع الاقتراب من نهاية المباراة التي انهتها لمصلحتها بنتيجة 31-25 .

وبهذه النتيجة فقد تاهلت قطر الى الدور نصف النهائي للبطولة ونهائيات كاس العالم اذ كانت قد فازت في الجولة الاولى للدور الثاني على كوريا الجنوبية 34-27 .

وفي المباراة الاخرى لحساب الجولة الثانية في الدور الثاني لهذه المجموعة فازت كوريا الجنوبية على الكويت 34-27 .

وكانت ايران قد حققت فوزا مهما في الجولة الاولى من هذا الدور اذ هزمت الكويت 28-24 اول امس الاثنين، وامامها فرصة التاهل الى الدور نصف النهائي لهذه البطولة ونهائيات كاس العالم في حال فوزها على كوريا الجنوبية غدا الخميس.

وتضم المجموعة الاولى البحرين والامارات والسعودية واليابان.

وتتاهل المنتخبات الاربعة المتاهلة الى الدور نصف النهائي في البطولة الى نهائيات بطولة كاس العالم القادمة.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 13 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، وفي الدور الاول كانت ايران قد فازت على نيوزيلندا 53-21 وخسرت امام البحرين 22-20 .

انتهى ** 2342