٢٢‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٧:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83643427
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تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم "الشهيد سليماني"

تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم "الشهيد سليماني"

طهران / 22 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن امين المجلس الاعلى للثورة الثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية سعيد رضا عاملي عن مصادقة المجلس على تسمية الجائزة العالمية للتضحية باسم "الشهيد سليماني".

وقال عاملي في تصريح له مساء الثلاثاء حول اجتماع المجلس الاعلى للثورة الثقافية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان اعضاء المجلس صادقوا على تسمية الجائزة العالمية للتضحية والتي اقترحها الشهيد سليماني، باسم "الشهيد سليماني" ليتم تقديمها الى المضحين على الصعيد الدولي.

واوضح بان اعضاء المجلس وجهوا الشكر والتقدير للشعب الايراني لمشاركته الملحمية في مراسم تشييع الشهيد القائد سليماني والذي جاء تعبيرها عن وفاء الشعب بكل اطيافه وتعدديته القومية والثقافية لاهداف الثورة الاسلامية السامية.

انتهى ** 2342

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