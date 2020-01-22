الاحتلال الصهيوني يعلن قتل ثلاثة فلسطينيين قرب الحدود مع غزة

وأشار جيش الاحتلال ان جميع الشبان الثلاثة دون الثامنة عشر استشهدوا على الفور.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إن قواته رصدت ثلاثة "مشتبه فيهم" اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود.

وأضاف أن قواته هرعت إلى المكان، وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عنهم، زاعما أنهم ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه قوات الاحتلال.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن جنوده أطلقوا النار باتجاه الشبان، ورصدوا إصابتهم، لافتا إلى أن المستوطنات المحيطة بقطاع غزة "لم تشهد أي خطر".

ولم تعلن وزارة الصحة في غزة اسماء الشهداء ولا هوياتهم لكن مصادر خاصة اوضحت ان الشهداء الثلاثة من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة وانهم اطفال جرى اعدامهم بدم بارد بعدما اجبروا على خلع ملابسهم.

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