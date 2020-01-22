صالحي:بيان الترويكا الاوروبية يثبت عجزها وعدم حكمتها

وقال صالحي اليوم الاربعاء لمراسل ارنا فيما يتعلق ببيان الترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) حول آلية فض الخلاف في الاتفاق النووي : ان هذا البيان اثبت عجز الاوروبيين وعدم حكمتهم في مواجهة مطالب الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بمطالبة عوائل ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة حول الشفافية في دراسة حيثيات الحادث : فقد امر سماحة قائد الثورة الاسلامية وكذلك رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة حيثيات الحادث مشيرا الى ان هناك الكثير من الاسئلة يجب الاجابة عليها وتستغرق وقتا.

واعتبر دراسة حيثيات وقوع الحادث بانها قضية فنية وقال : ان اتخاذ القرار في اوقات الازمات امرا مهما جدا وبالتأكيد ان اتخاذ هكذا قرارات يختلف عما هو في الاوضاع العادية . لذا يجب وضع آلية معينة للحيلولة دون تكرارها واعلان نتائجها.

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