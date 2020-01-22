إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج العسل

وأضاف غلام حسين طهماسبي في الملتقى الدولي الثاني والوطني العاشر لتربية النحل وانتاج العسل في كرج (غرب لعاصمة طهران) :ان إنتاج العسل في العالم، بلغ مليونا و 60 ألف طن سنويا حسب الإحصائيات العالمية، مشيرا الى ان حصة إيران من هذا الرقم بلغت 69 الف طن، الا ان هذا الرقم ارتفع حاليا إلى 90 ألف طن .

واشار الى ان إيران تمتلك 8 ملايين و400 الف خلية نحل من إجمالي 90 مليون خلية في جميع أنحاء العالم وفي هذا الصدد فان إيران تحتل رسمیا المرتبة الرابعة بعد تركيا والهند والصين بحسب تصنیف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

واوضح انه یجب اصلاح هذا التصنیف حيث ان ايران تحتل الثالث عالميا في الوقت الراهن بانتاجها 90 الف طن سنويا.

ولفت طهماسبي إلى ان ایران تقوم حاليا بتصدير 5 آلاف طن سنويا من العسل مع امكانية ان تصل صادرات ايران من العسل الى 10 آلاف طن.

انتهى**م م**