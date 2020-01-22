الرئيس روحاني :حكام البيت الابيض لا يمكنهم اتخاذ القرار للشعب الايراني

وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اعتبر الرئيس روحاني بان خوف الاعداء في غالبه ليس من القوة الاقتصادية والعسكرية والامنية لايران وقال، ان الاعداء يخشون بشدة من قدرات ايران الشعبية والثقافية لان الشعب المستعد للتضحية والايثار یكون موحدا ومتلاحما في مختلف الاحداث كحادث الطائرة الاوكرانية واستشهاد القائد الكبير قاسم سليماني، انما يكون شعبا ذا قدرة عظيمة وعصيا على الهزيمة.

واكد الرئيس روحاني على ضرورة تقوية قدرات البلاد الاقتصادية واضاف، ان زيادة عوائد البلاد من الصادرات غير النفطية وتحويل 20 مليار دولار للبنك المركزي ومنظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة) مؤشر لقدرات البلاد الاقتصادية في ظل صادرات السلع غير النفطية.

واكد الرئيس روحاني كذلك ضرورة تعزيز القطاع السياحي في البلاد واضاف، هنالك دول في العالم تحقق عوائد من السياحة بقدر عوائدنا النفطية في عام طبيعي، وبامكان بلادنا في ضوء ما تحظى به من امن واثار تاريخية وتنوع مناخي وجمالية طبيعية تحقيق اعلى قدر من العوائد من السياحة.

يتبع...