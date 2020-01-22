روحاني يوعز بادخال مادة "الجرائم والمؤامرات الأميركية" في المنهج الدراسي

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، ان الإيعاز الرئاسي جاء استنادا لما تنص عليه المادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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طهران/22 كانون الثاني/يناير/إرنا- أوعز رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى وزارات التعليم والتربية، والعلوم والابحاث والتكنولوجيا، والصحة والعلاج والتعليم الطبي بتنفيذ قانون (الزام الحكومة باعداد مادة دراسية تحت عنوان "الجرائم والمؤامرات الأميركية" لادخالها في المنهج الدراسي للمدارس والجامعات) الذي أقره مجلس الشورى الاسلامي.
وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، ان الإيعاز الرئاسي جاء استنادا لما تنص عليه المادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.
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