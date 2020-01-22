روحاني يوعز بادخال مادة "الجرائم والمؤامرات الأميركية" في المنهج الدراسي

طهران / 22 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير الطرق وبناء المدن "محمد اسلامي" : ان قراءة الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية المنكوبة في دولة اخرى يعتمد على تعثر قراءة بياناته في ايران؛ مردفا ان التحقيق في واقعة تحطم هذه الطائرة قيد التحقيق حاليا وسيتم الاعلان عن النتيجة لاحقا.