وزير الطرق : حادث تحطم الطائرة الاكرانية قيد التحقيق

وفي تصريح له على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، اشار اسلامي الى زيارته الاخيرة لدولة اوكرانيا؛ مبينا انه قام بتسليم رسالة عزاء رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى نظيره الاوكراني، فضلا عن مباحثاته مع اعضاء الحكومة بمن فيهم وزيري الخارجية والنقل في هذا البلد.

واشار وزير الطرق الى ان الحكومة الاوكرانية اعربت في بيان صدر عنها قبل هذا اللقاء، عن تقديرها لتعاون الرئيس الايراني الخاص وتسليم جثامين ضحايا طائرة بويينغ الاوكرانية المنكوبة.

وفيما يخص آخر المستجدات حول قراءة بيانات الصندوق الاسود لهذه الطائرة، اوضح اسلامي، ان "الصندوق الاسود يشمل جهاز تسجيل البيانات الملاحية، وجهاز تسجيل صوت الطيار الذي يشكل احد الاقسام الرئيسية في عملية التحقيق عن اسباب الحادث من انه وقع في ايران وان مسؤولية التحقيق في هذا الحادث تقع على فريق تحقيق ايراني.

واضاف، انه وفقا للمعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو)، فإن التحقيق مستمر وعمية اعداد الاجهزة الحاسوبية والبرامج ذات الصلة قيد التنفيذ حاليا.

كما اعلن وزير الطرق وبناء المدن، عن تشكيل فريق مشترك بين ايران واوكرانيا وجميع الجهات المعنية وفقا للقانون الدولي، للتحقيق في حادث الطائرة الاوكرانية المنكوبة.

انتهى ** ح ع