مشاركة إيرانية فاعلة بمعرض "فيتور" السياحي في اسبانيا

وافاد مراسل إرنا من مدريد، ان مراسم افتتاح المعرض اقيمت بحضور سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في مدريد "حسن قشقاوي" والمدير العام لدائرة الشؤون الدولية بوزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة.

ويعد معرض "فيتور" من أشهر المعارض الدولية في مجال السياحة.

ويشارك في هذا المعرض المقام في الفترة بين 22-26 كانون الثاني/يناير، 11 الفا و40 شركة سياحية من 165 دولة.

وتستعرض 35 وكالة إيرانية للسياحة والسفر في المعرض، الامكانيات والخدمات السياحية ومعالم الجذب السياحي في إيران بما في ذلك المعالم التاريخية، والطبيعية، والصناعات والحرف اليدوية التقليدية.

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