ايران لديها الحق في تحليل بيانات الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، علّق حجة الاسلام ذوالنوري على مزاعم بعض المسؤولين الاوكرانيين والكنديين بشأن امكانية حصولهم على الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية، قائلا : انه وفقا للقوانين الدولية فإن ايران غير ملزمة بتسليم الصندوق الاسود الى اي دولة اخرى.

وفيما اشار الى الاجراءات المتبعة في البلاد لتوفير آليات فك شفرة بيانات الصندوق الاسود، صرح المسؤول البرلماني الايراني، ان قراءة هذا الصندوق من صلاحية ايران، ولكن في حال عدم توفر هذه الآليات والاجهزة وبناء على ضرورة قراءة البيانات تحت اشراف ايران، نستطيع توجيه دعوة الى دول اخرى للتعاون في هذا الخصوص.

واردف القول : ان الجهورية الاسلامية الايرانية تمتلك الصلاحية في اتخاذ القرار بشأن تسليم الصندوق الاسود او التعاون مع دولة اخرى لقراءة البيانات فيه.

وعودة الى مزاعم المسؤولين في اوكرانيا بشان استلام الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية، اكد حجة الاسلام ذوالنوري انه ليس من حق هؤلاء المطالبة بذلك وانما يستطيعون التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

انتهى ** ح ع