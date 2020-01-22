تاكيد ايراني - تركي على تعزيز التعاون العلمي والتجاري بين البلدين

جاء ذلك خلال اللقاء بين ستاري واوكتاي اليوم الاربعاء في مجمع رئاسة الجمهورية التركية بانقرة؛ حضره جمع من المسؤولين الاتراك بمن فيهم مساعد وزير الصناعات والتقنية، ورئيس منظمة الدراسات العلمية والتقنية التركية، الى جانب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى تركيا "محمد فرازمند".

ويقوم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري بزيارة الى تركيا، يرافقه وفد علمي رفيع المستوى، وذلك بهدف تطوير التعاون بين الشركات المعرفية الايرانية مع نظيراتها التركية والبحث في فرص تسريع صادرات هذه الشركات ونقل خدماتها التقنية الى تركيا وبما يؤدي الى نقلة نوعية في مجال التبادل العلمي والتقني بين البلدين.

علما ان الوفد المرافق لمساعد رئيس الجمهورية يضم مدراء 80 شركة معرفية ايرانية تنشط في شتى مجالات التكنولوجيا والاجهزة الصناعية والمتطورة داخل البلاد.

انتهى ** ح ع