جهانغيري يهنئ بانتخاب رئيس وزراء جديد في روسيا

ونوّه جهانغري في رسالة التهنية الى ميشوستين، بالطاقات المتوفرة لدى البلدين وبما يتيح فرصا مواتية لتوطيد التعاون الثنائي؛ مبينا ان تفعيل هذه الطاقات يستدعي ارادة وجهودا وعزيمة راسخة من جانب المسؤولين الروس والايرانيين.

واعرب النائب الاول لرئيس الجمهورية عن امله بان يشهد عهد رئيس الوزراء الروسي الجديد، وانطلاقا من ارادة كبار مسؤولي البلدين وجهودهم المشتركة، يشهد تناميا وارتقاء للعلاقات في جميع المجالات، بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اعلن، الاربعاء الماضي، موافقته على استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق في هذا البلد ديميتري ميدفيديف، كما تاييده قرار "الدوما" في تعيين ميشوستين بديلا عنه.

انتهى ** ح ع