الرئيس روحاني يطالب الاوروببين بتنفيذ التزاماتهم حيال الاتفاق النووي

واضاف روحاني خلال اجتماع مجلس لوزراء اليوم الاربعاء، مخاطبا الدول الاوروبية الثلاث (المتبقية في الاتفاق النووي)، انه ينبغي على الاصدقاء الاوروبيين الحذر من الوقوع في الخطأ؛ مضيفا ان الولايات المتحدة الاميركية ارتكبت خطأ فادرحا عبر الانسحاب من هذا الاتفاق ونقض التزاماتها.

وتابع : انه خطأ تاريخي وسياسي وحقوقي كبير واجراء خاطئ تجاه ضرورة الاحترام بالقوانين والموازين الدولية وقوانين الامم المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية : نحن لم نخرج من الاتفاق النووي ولانريد القضاء عليهبل نلتزم؛ مضيفا في خطابه للاوروبيين : نحن خفضنا التزاماتنا النووية وفقا للاتفاق النووي وعلى اساس بنوده، وفي اليوم الذي تعودوا الى تنفيذ التزاماتكم بصورة كاملة فاننا سنعود الى تلك التعهدات ايضا.

واردف الرئيس الايراني : انني اوكد للدول الاوروبية بانه اذا ارتكبوا مخالفة وانتهكوا التزاما فانكم تتحملون مسؤولية تداعيات هذا الامر تماما.

واستطرد قائلا : ان ايران لم ولن نسعى وراء امتلاك السلاح النووي؛ مستدلا في هذا الخصوص بفتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية التي تنص على حرمة امتلاك هذا النوع من السلاح.

انتهى**2018/ ح ع **