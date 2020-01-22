غرفة التجارة المشتركة بين ايران والصين تجتمع في طهران قريبا

وبحسب البيان الصادر عن غرفة التجارة الايرانية اليوم الاربعاء، سيلتئم اجتماع غرفة التجارة المشتركة بين ايران والصين يوم الاثنين القادم (27 كانون الثاني / يناير الحالي) لاستعراض فرص الصادرات وشرح السياسات التجارية (الايرانية) الجديدة مع الصين.

وفي سياق متصل كان وزير الاقتصاد والشؤون المالية الايراني فرهاد دجبسند، قد اكد في وقت سابق، ان ايران لا تواجه اي قيود في مجال التعاون مع الصين؛ منوها بالظروف المواتية الناجمة عن العلاقات السياسية الثنائية والتي تتيح امكانية استخدام الفرص لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين طهران والصين.

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