رئيس وزراء باكستان : نمضي قدما لمعالجة القضايا الحدودية مع ايران

واضاف عمران خان، في تصريح له اليوم الاربعاء على هامش اجتماع منتدى دافوس الاقتصادي : لقد واجهنا في وقت سابق بعض القضايا على صعيد الحدود المشتركة مع ايران؛ مضيفا ان اسلام اباد تمضي قدما اليوم في سياق معالجة هذه القضايا.

وفي جانب اخر من تصريحاته اليوم، تطرق عمران خان الى الوضع في افغانستان؛ مؤكدا انه لطالما رفض رؤية الامريكيين بشان التدخل العسكري لتسوية الصراعات في هذا البلد.

واضاف رئيس وزراء باكستان : ان هذه الرؤية القائمة على التدخل العسكري لم تحقق اي نجاح لحل النزاع في افغانستان.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "حجة الاسلام حسن روحاني"، قد اكد خلال اللقاء مع وزير خارجية باكستان (في 12 كانون الثاني / يناير 2020) بطهران، على ان الحدود المشتركة بين البلدين يجب ان تكون حدودا للسلام والمحبة وعدم السماح للمجموعات الارهابية بزعزعة الامن فيها.

انتهى ** ح ع