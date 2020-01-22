أول رياضي إيراني يسجل حضوره في بطولة العالم لمحترفي كرة المضرب دون الـ14

وصنف في الجدول الرئيسي من المنافسات التي تبدأ من 27 كانون الثاني/يناير، لاعبو تنس من إيران وأوكرانيا وبلجيكا وإسبانيا وبلغاريا ولبنان والهند ورومانيا وروسيا وفنلندا، والتشيك وسويسرا واليونان وبولندا وتايلاند والهند.

وتمكن رحماني من حجز بطاقة التأهل لهذه البطولة، بعد الحصول على لقب "الأفضل" في مسابقات كرة المضرب التي اقيمت في فيتنام والامارات وماليزيا تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

انتهى**أ م د

