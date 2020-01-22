وزير الخارجية السعودي يقول ان الرياض منفتحة على المحادثات مع طهران

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، ادّعى "بن فرحان" أن دولاً كثيرة عرضت الوساطة على السعودية للمحادثات مع إيران؛ بحسب موقع الميادين الاخباري.

واضاف، ان السعودية "منفتحة على المحادثات إذا أقرت إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف"؛ على حد تعبيره.

وتابع بن فرحان : نحن سعداء بأن المنطقة تجنبت أيّ تصعيد مع إيران.

تأتي مزاعم وزير خارجية السعودية بشان "دعم ايران لاجنداتها الاقليمية من خلال العنف"، في الوقت الذي شكّلت الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب محور المقاومة القاعدة الرئيسية في مكافحة الجماعات الارهابية والتكفيرية مثل القاعدة وداعش والنصرة، والتي لطالما تلقت مساعدات مالية ولوجستية من قبل السعوديين انفسهم.

انتهى ** ح ع