رئيس التعبئة يؤكد ضرورة الاستفادة القصوى من الاجواء الافتراضية لمواجهة الهجمة الثقافية المعادية

وعلى هامش زيارته التفقدية الاربعاء لاول معرض لانتاج المضامين الرقمية للتعبئة بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، قال العميد سليماني: نحن اليوم قادرون على الاستفادة القصوى من الفضاء الافتراضي في مواجهة عمليات الحرب النفسية وكذلك الغزو الثقافي المعادي والحرب الناعمة، وكذلك على الساحة الاقتصادية، فضلا عن كسر الحصار النفسي الذي يفرضه العدو على شبابنا ليفقدوا املهم بالمستقبل.

واضاف العميد سليماني: ان هذا العدو نفسه، تلقى منا الهزائم على صعيد الواقع الحقيقي، بما في ذلك محاولات ترامب لإطلاق التحالفات، والارهاب الاقتصادي والتهديد بالهجوم العسكري واثارة الفتن والفوضى في البلاد، وقد باء بالفشل في جميعها.

واضاف: ان ترامب كان يتصور انه حقق نجاحا في عملية اغتيال الفريق سليماني، لكننا شهدنا الهزيمة التي لحقت بهيبة اميركا وقوتها في جميع العالم (بعد الرد الصاروخي من قبل الحرس الثوري)، وكذلك مشاركة الحشود التي رفعت صور الشهيد سليماني ونزلت الى الساحات في الكثير من دول العالم حتى الدول الغربية.

واكد العميد سليماني ان هذه الهزيمة التي لحقت بأميركا كانت في الواقع الحقيقي وقد اضطر العدو للاقرار بها، لذلك لجأ الى الفضاء الافتراضي والاستفادة من التطور التقني من اجل بث اليأس لدى الرأي العام الايراني.

واشار الى المشاركة المهيبة في مراسم تشييع الشهيد سليماني والتي بلغت اكثر من 25 مليون شخص واعتبر هذه المشاركة انتصارا كبيرا وعظمة ثقافية واضاف، ان العدو لا يمكنه تجاهل هذه القوة الثقافية والروح المعنوية المقاومة، ويتوجب علينا تعزيز هذه الروح لمواجهة العدو.

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