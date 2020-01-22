٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83644920
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قائد عسكري ايراني: قواتنا المسلحة اليوم في ذروة اقتدارها

قائد عسكري ايراني: قواتنا المسلحة اليوم في ذروة اقتدارها

مهاباد / 23 كانون الثاني /يناير /ارنا- اكد قائد مقر القوة البرية للجيش الايراني في منطقة شمال غرب البلاد العميد علي حاجيلو بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم في ذروة اقتدارها ولا تسمح لاي قوة بان تهددها.

وخلال مراسم تقديم القائد الجديد للواء المشاة 364 في مهاباد بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) العقيد اردلان كليج، اشار العميد حاجيلو الى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة امام اي تهديد من قبل الاعداء وقال، ان وحدة ودعم الشعب للقوات المسلحة يعدان امضى الاسلحة وادواتها في مسار الدفاع وتوفير الامن وبالتالي تحقيق المزيد من العزة والاقتدار للبلاد.

واضاف، ان المعادين للجمهورية الاسلامية يقرون في جلساتهم الخاصة بهزيمتهم امام الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني العظيم وهو ما يعد فخرا كبيرا لشعبنا وبلادنا.

انتهى ** 2342

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