قائد عسكري ايراني: قواتنا المسلحة اليوم في ذروة اقتدارها

وخلال مراسم تقديم القائد الجديد للواء المشاة 364 في مهاباد بمحافظة اذربيجان الغربية (شمال غرب ايران) العقيد اردلان كليج، اشار العميد حاجيلو الى الجهوزية الكاملة للقوات المسلحة امام اي تهديد من قبل الاعداء وقال، ان وحدة ودعم الشعب للقوات المسلحة يعدان امضى الاسلحة وادواتها في مسار الدفاع وتوفير الامن وبالتالي تحقيق المزيد من العزة والاقتدار للبلاد.

واضاف، ان المعادين للجمهورية الاسلامية يقرون في جلساتهم الخاصة بهزيمتهم امام الجمهورية الاسلامية والشعب الايراني العظيم وهو ما يعد فخرا كبيرا لشعبنا وبلادنا.

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