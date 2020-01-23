ايران تحرز بطولة العالم الثالثة لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

وفي هذه البطولة التي جرت بمشاركة 100 لاعب من 21 دولة ، توج منتخب ايران بالبطولة بحصوله على 146 نقطة فيما جاءت جمهورية اذربيجان في مركز الوصافة برصيد 130 نقطة وحل العراق في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.
-المنافسة الفرقية:
1-ايران 701 نقطة.
2-العراق 484 نقطة.
3-جمهورية اذربيجان 470 نقطة وافغانستان 373 نقطة.
-الحجر (سنغ):
1-سوران الله مرادي (ايران) 2-رأفت ذاكر (جمهورية اذربيجان) 3-لوف سينغ (الهند) وجهانغير عرب اوف (طاجيكستان) .
-الكبادة (القوس):
1-جابر صبري عبدالامير (العراق). 2-سوران الله مرادي (ايران). 3-محمد نور اعلى سالم اوف (جمهورة اذربيجان) وسري ساروت جنورا راي (بنغلاديش) .
-الدوران الخفيف:
1-عباس مرادي زادة (ايران). 2-حسين محمد حميد (العراق). 3-اورخان ميرزا خانلر (جمهورية اذربيجان) ومصطفى نورستاني (افغانستان).
-الميل:
1-بجمان سكونتي (ايران). 2-عامر ابراهيم حسين (العراق). 3-خيام عروج اوف (جمهورية اذربيجان) وعبدالمنير رئوفي (افغانستان).
-الدوران السريع:
1-محمد رضا ابوالحسني (ايران). 2-جابر صبري عبدالامير (العراق). 3-اورخان ميرزا خانلر اوف (جمهورية اذربيجان) وكيزا لوبيغا (اوغندا).
-الميل الثقيل:
1-امين شهرياري (ايران). 2-خيام عروج اوف (جمهورية اذربيجان). 3-غالب الجبوري (العراق) ونوروز عرب اوف (طاجيكستان).
-المصارعة التقليدية:
-وزن 50-60: 1-محمد عرفان سايوترا 2-مشتاق حسن شريفي (افغانستان) 3-عباس مرادي زادة (ايران) ورتزو احمد (بنغلاديش).
-وزن 60-70 كغم: 1-ممدي سلام اوف (جمهورية اذربيجان) 2-حيدر عبدالامير (العراق) 3-محمد رضا ابوالحسني (ايران) وسراج الاسلام (بنغلاديش).
-وزن 70-80 كغم: 1-رفعت غولاييف (جمهورية اذربيجان) 2-حسين محمد حميد (العراق) 3-حكيم الله بيك زاد (افغانستان) وديبو راي (بنغلاديش).
-وزن 80-90 كغم: 1-بيرجن شيمردن (كازاخستان) 2-سوران الله مرادي (ايران) 3-سري ساروت جانورا راي (بنغلاديش) وعمار ابراهيم حسين (العراق).
-وزن فوق 90 كغم: 1-فوسال ياسار جواد اوف (جمهورية اذربيجان) 2-يون جاناتان (الكاميرون) 3-نوروز عرب اوف (طاجيكستان) وموسى شكي كاغوما (تنزانيا).
يذكر ان الدورة الثالثة لبطولة العالم لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية بدات الاثنين وانتهت الاربعاء في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران بمشاركة 100 لاعب من 21 دولة.
والدول المشاركة هي: ايران والعراق وجمهورية اذربيجان وبولندا وستونيا وتركيا وقبرص والمجر وكوريا الجنوبية واوكرانيا وبنغلاديش والهند واندونيسيا وكازاخستان وطاجيكستان واوزبكستان وافغانستان وتنزانيا واوغندا وزيمبابوي والكاميرون.
انتهى ** 2342
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