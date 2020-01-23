ايران تحرز بطولة العالم الثالثة لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

طهران / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال عضو المجلس السياسي اليمني الأعلى محمد علي الحوثي: ان السعودية أعلنت أنها ستطلق 200 أسير قبل فترة على أساس مبادرة حسن النية لكنها حتى الآن لم تطلق العدد كاملًا.