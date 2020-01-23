ايران تحرز بطولة العالم لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

مهاباد / 23 كانون الثاني /يناير /ارنا- اكد قائد مقر القوة البرية للجيش الايراني في منطقة شمال غرب البلاد العميد علي حاجيلو بان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية هي اليوم في ذروة اقتدارها ولا تسمح لاي قوة بان تهددها.