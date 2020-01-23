٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83644930
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ايران تحرز بطولة العالم لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

ايران تحرز بطولة العالم لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

بجنورد / 23 كانون الثاني / يناير /ارنا- احرزت ايران بطولة العالم الثالثة لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية التي جرت في مدينة بجنورد مركز محافظة خراسان الشمالية شمال شرق ايران.

وفي هذه البطولة التي جرت بمشاركة 100 لاعب من 21 دولة ، توج منتخب ايران بالبطولة بحصوله على 146 نقطة فيما جاءت جمهورية اذربيجان في مركز الوصافة برصيد 130 نقطة وحل العراق في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.

-المنافسة الفرقية:

1-ايران 701 نقطة.

2-العراق 484 نقطة.

3-جمهورية اذربيجان 470 نقطة وافغانستان 373 نقطة.

-الحجر (سنغ):

1-سوران الله مرادي (ايران)

2-رأفت ذاكر (جمهورية اذربيجان)

3-لوف سينغ (الهند) وجهانغير عرب اوف (طاجيكستان) .

-الكبادة (القوس):

1-جابر صبري عبدالامير (العراق).

2-سوران الله مرادي (ايران).

3-محمد نور اعلى سالم اوف (جمهورة اذربيجان) وسري ساروت جنورا راي (بنغلاديش) .

يتبع ** 2342

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