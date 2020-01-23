ايران تحرز بطولة العالم لالعاب الزورخانة والمصارعة التقليدية

وفي هذه البطولة التي جرت بمشاركة 100 لاعب من 21 دولة ، توج منتخب ايران بالبطولة بحصوله على 146 نقطة فيما جاءت جمهورية اذربيجان في مركز الوصافة برصيد 130 نقطة وحل العراق في المركز الثالث برصيد 116 نقطة.
-المنافسة الفرقية:
1-ايران 701 نقطة.
2-العراق 484 نقطة.
3-جمهورية اذربيجان 470 نقطة وافغانستان 373 نقطة.
-الحجر (سنغ):
1-سوران الله مرادي (ايران)
2-رأفت ذاكر (جمهورية اذربيجان)
3-لوف سينغ (الهند) وجهانغير عرب اوف (طاجيكستان) .
-الكبادة (القوس):
1-جابر صبري عبدالامير (العراق).
2-سوران الله مرادي (ايران).
3-محمد نور اعلى سالم اوف (جمهورة اذربيجان) وسري ساروت جنورا راي (بنغلاديش) .
يتبع ** 2342
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