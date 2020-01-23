ايران تنتج اصباغ مقاومة للامواج الكهرومغناطيسية

وافاد مراسل وكالة ارنا نقلا عن مركز تنمية تقنيات النانو الايرانية ان شركة " فرما" التقنية نحجت في انتاج اصباغ تمتاز بمقاومتها للامواج الكهرومغناطيسية والتي يمكن استخدامها في طلاء الجدران في الاماكن المغلقة كالأبنية السكنية او الأدارية التي تحوي على معدات الكترونية واتصالات.

وبينت الشركة ان الغرض من انتاج هذه المركبات النانوية هو امتصاص الموجات الميكروية الدقيقة لأن هذه الأنواع من الموجات موجودة بكثرة في نمط حياتنا اليومية الحاضرة، وفي بعض الأحيان والأماكن قد لا تكون مفيدة لجسم الإنسان ومن الضروري امتصاصها بواسطة بعض المواد من أجل تفادي إلحاق الضرر بالجسم.

والإشعاع الكهرومغناطيسي أو الموجات الكهرومغناطيسية هو أحد أشكال الطاقة تصدره وتمتصه الجسيمات المشحونة، والتي تظهر سلوك مشابه للموجات في الفضاء.

انتهى**م م**