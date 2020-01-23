ايران تستغني عن استيراد صمامات رؤوس آبار الغاز

واشار حسن وفائي على هامش المعرض الدولي السادس عشر للطاقة في كيش (جنوب ايران) الى تمكن ايران من تصميم وصناعة صمامات رؤوس آبار النفط والغاز في الیابسة والمیاه وقال : ان الشرکات الامریکیة والبريطانية هي الوحيدة التي تنتج صمامات رؤوس آبار الغاز فقد امتنعت عن تزويد ايران بتلك الصمامات نتيجة الحظر المفروض، لذا قامت الشركات الايرانية وبعد اجراء بحوث ودراسات بتصميم وانتاج تلك الصمامات حيث تم استخدامها وبنجاح في تطوير حقول بار بارس الجنوبية 13 و 14 و23 و 24 حيث تم تركيب 80 من صمامات رؤوس آبار الغاز هناك .

واوضح ان كلفة انتاج صمامات رؤوس آبار الغاز بواسطة الشركات الايرانية تبلغ 600 الف دولار في حال كان يتم استيرادها بمبلغ مليون و300 الف دولار، معلنا عن امكانية تصديرها الى الخارج ومنها العراق وسوريا .

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